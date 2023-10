Το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονεμήθηκε στον Νορβηγό συγγραφέα Jon Fosse

Σειρά έχει αύριο Παρασκευή 6 Οκτωβρίου το Νόμπελ Ειρήνης.

BREAKING NEWS The 2023 #NobelPrize in Literature is awarded to the Norwegian author Jon Fosse “for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable.” pic.twitter.com/dhJgGUawMl

Σε ανακοίνωση της η Σουηδική Βασιλική Ακαδημία Επιστημών, αναφέρει πως αν και ο Φόσε συμμερίζεται τον πεσιμισμό προκατόχων του, το συγγραφικό του όραμα δεν καταλήγει στο μηδενισμό ή την περιφρόνηση. Η πρόζα του διαθέτει ζεστασιά και χιούμορ, ενώ αποδίδει στους ανθρώπινους χαρακτήρες του με μια ευάλωτη αφέλεια.

Jon Fosse – awarded the 2023 #NobelPrize in Literature – has much in common with his great precursor in Norwegian Nynorsk literature Tarjei Vesaas. Fosse combines strong local ties, both linguistic and geographic, with modernist artistic techniques. He includes in his… pic.twitter.com/FkoP8j737R

