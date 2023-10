Οργή για το βίντεο στο οποίο φαίνονται υπερορθόδοξοι Εβραίοι να φτύνουν στο έδαφος καθώς ξένοι χριστιανοί πιστοί μεταφέρουν έναν ξύλινο σταυρό στην Ιερουσαλήμ.

Το περιστατικό κατέγραψε τη Δευτέρα δημοσιογράφος της κεντροαριστερής ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, όπου διακρίνεται μια ομάδα αλλοδαπών προσκυνητών να ξεκινά την πομπή στο λαβύρινθο της Παλιάς Πόλης της Ιερουσαλήμ, που φιλοξενεί τα ιερότερα εδάφη του Ιουδαϊσμού στο Ισραήλ, σημαντικά χριστιανικά προσκυνήματα και το τρίτο ιερότερο τέμενος του Ισλάμ.

Οι προσκυνητές σηκώνοντας έναν μεγάλο ξύλινο σταυρό στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ ακολούθησαν την διαδρομή που πιστεύεται ότι βάδισε ο Ιησούς μέχρι το Γολγοθά.

Το περιστατικό, που η χριστιανική κοινότητα της Ιερουσαλήμ κατήγγειλε ως το τελευταίο σε μια σειρά ανησυχητικών επιθέσεων με θρησκευτικά κίνητρα, να καταδικάσουν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου κι άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι.

Από τα τέλη του περασμένου χρόνου, που ανήλθε στην εξουσία η πιο συντηρητική στην ιστορία κυβέρνηση του Ισραήλ, έχουν ενταθεί οι ανησυχίες μεταξύ θρησκευτικών ηγετών, περιλαμβανομένου του διορισμένου από το Βατικανό Λατίνου πατριάρχη, για την αυξανόμενη παρενόχληση της χριστιανικής κοινότητας με την δισχιλιετή ιστορία στην περιοχή.

In a disgusting behavior, colonial Israeli Jewish settlers on their way to Jerusalem to celebrate the Jewish holiday of Sukkot were filmed spitting on a group of Christian worshipers for no apparent reason. pic.twitter.com/HvSKQtA5gh

— Quds News Network (@QudsNen) October 2, 2023