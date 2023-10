Οι ΗΠΑ κατέρριψαν τουρκικό drone στη Συρία – Δείτε το βίντεο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέρριψαν την Πέμπτη ένα τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που επιχειρούσε κοντά στα στρατεύματά τους στη Συρία, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Είναι η πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον ανακοινώνει ότι κατέρριψε αεροσκάφος της συμμάχου στο ΝΑΤΟ Τουρκίας.

Αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι το drone που καταρρίφθηκε από τον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό δεν ανήκει στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά δεν είπε ποιανού ιδιοκτησία ήταν. Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι το τουρκικό drone φέρεται να ήταν οπλισμένο.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και μια τοπική πηγή ασφαλείας δήλωσαν ότι ο συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατέρριψε ένα τουρκικό drone κοντά σε μια βάση στη βορειοανατολική Συρία.

#BREAKING: Confirmed now! F-35A fighter jet of #USAF from 421st EFS shot-down a #Turkish Air Force’s Anka-S armed drone over #Hasakah. The Turkish drone had bombed positions of #SDF which are the #US allies in NE of #Syria. #Turkey must know that they No longer can easily target… pic.twitter.com/gLmZfSiZ8r

