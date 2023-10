Η εξέλιξη αυτή είναι πιθανόν να προκαλέσει νέες εντάσεις ανάμεσα στις δυο χώρες, συμμάχους στο NATO, μετά το επεισόδιο.

Η κατάρριψη του μη επανδρωμένου αεροσκάφους την Πέμπτη (6/10) έγινε καθώς αυτό επιχειρούσε κοντά στα στρατεύματά των ΗΠΑ στη Συρία.

#WATCH : A Turkish Anka-S drone shot down by a US Air Force F-16 in Al-Hasakah northern Syria. The drone tried to fly over the US Tel Baydar base. #USAirForce #F16 #FighterJet #USA #Turkiye #Turkey #Turkish #Drone #LatestNews #latest #flash #BREAKING_NEWS #AnkaS #JUSTIN … pic.twitter.com/LKZlUgjIJg

Συγκεκριμένα, το επεισόδιο καταγράφτηκε τη στιγμή που ο στρατός της Τουρκίας διεξάγει πλήγματα εναντίον κουρδικών στόχων στη Συρία, μετά την επίθεση καμικάζι στην Άγκυρα την Κυριακή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την τουρκική κυβέρνηση και τους δυτικούς συμμάχους της.

Οι αμερικανικές δυνάμεις είδαν τα drones να εξαπολύουν επιδρομές στη βορειοανατολική Συρία το πρωί της Πέμπτης κοντά στη Χασάκα, περίπου ένα χιλιόμετρο από θέση όπου βρίσκονταν αμερικανικά στρατεύματα, δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο πτέραρχος Πατ Ράιντερ.

Μερικές ώρες αργότερα, τουρκικό UAV επέστρεψε στη ζώνη, κινούμενο προς την κατεύθυνση των αμερικανικών δυνάμεων.

«Αμερικανοί διοικητές έκριναν πως αυτό το drone, που βρισκόταν (…) λιγότερα από 500 μέτρα από τις αμερικανικές δυνάμεις, αποτελούσε δυνητική απειλή και αμερικανικά καταδιωκτικά F-16 το κατέρριψαν σε νόμιμη άμυνα», δήλωσε ο πτέραρχος.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ το βράδυ της Πέμπτης και κάλεσε να υπάρξει «αποκλιμάκωση στη βόρεια Συρία», ανέφερε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

Επέμεινε ιδίως στη «σημασία της αυστηρής τήρησης των ισχυόντων πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω των συνηθισμένων διαύλων στρατού προς στρατό», σύμφωνα με το κείμενο που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Η Τουρκία απέφυγε να σχολιάσει την κατάρριψη του drone.

#BREAKING: Confirmed now! F-35A fighter jet of #USAF from 421st EFS shot-down a #Turkish Air Force’s Anka-S armed drone over #Hasakah. The Turkish drone had bombed positions of #SDF which are the #US allies in NE of #Syria. #Turkey must know that they No longer can easily target… pic.twitter.com/gLmZfSiZ8r

— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 5, 2023