Οι ανθρώπινες πατημασίες εντοπίστηκαν το 2021 σε απολιθωματική μορφή στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ και είναι πιθανώς η παλαιότερη απόδειξη ανθρώπινης παρουσίας στην Αμερική.

Το εύρημα ανατρέπει πολλά από όσα μέχρι τώρα θεωρούσαν ως βέβαια οι αρχαιολόγοι για το πότε οι άνθρωποι έφτασαν στον Νέο Κόσμο.

Τα ίχνη ανακαλύφθηκαν στην άκρη ενός αρχαίου ορύγματος στο Εθνικό Πάρκο White Sands και χρονολογούνται μεταξύ 21.000 και 23.000 ετών.

Η εκτιμώμενη ηλικία των αποτυπωμάτων αναφέρθηκε για πρώτη φορά στο Science το 2021, αλλά ορισμένοι ερευνητές είχαν τότε εκφράσει αμφιβολίες για τη χρονολόγηση.

Εάν οι σπόροι υδρόβιων φυτών που χρησιμοποιήθηκαν για την αρχική χρονολόγηση είχαν απορροφήσει άνθρακα από τη λίμνη, αθυτό θα μπορούσε, θεωρητικά, να ρίξει έξω τη χρονολόγηση (με ραδιενεργό άνθρακα) για πολλές χιλιάδες χρόνια. Όμως η νέα έρευνα προσέθεσε δύο νέες αποδείξεις στην αρχική θεωρία.

Πρώτον, ανακαλύπτοντας και χρονολογώντας τη γύρη από αρχαία κωνοφόρα και δεύτερον ανακαλύπτοντας και χρονολογώντας κόκκους χαλαζία.

Η ηλικία των αποτυπωμάτων αμφισβητεί το κοινώς παραδεδογμένο ότι οι άνθρωποι έφτασαν στην Αμερική, ίσως πριν από περίπου 15.000 χρόνια.

«Είναι ένα θέμα που ήταν πάντα αμφιλεγόμενο επειδή είναι πολύ σημαντικό: Εχει να κάνει με το πώς κατανοούμε το τελευταίο κεφάλαιο της κατοίκησης του κόσμου από ανθρώπους», δηλώνει ο Τόμας Ερμπαν (Thomas Urban), αρχαιολόγος στο Πανεπιστήμιο Cornell, ο οποίος συμμετείχε στη μελέτη του 2021.

Η νέα μελέτη απομόνωσε περίπου 75.000 κόκκους καθαρής γύρης από το ίδιο ιζηματογενές στρώμα που περιείχε τις πατημασιές.

«Η χρονολόγηση μέσω της γύρης είναι επίπονη», λέει η Κάθλιν Σπρίνγκερ, ερευνήτρια γεωλόγος στο Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών και εκ των συγγραφέων της νέας εργασίας. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η χρονολόγηση επίγειων φυτών με ραδιενεργό άνθρακα είναι πιο ακριβής από τη χρονολόγηση υδρόβιων φυτών, αρκεί να υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο μέγεθος δείγματος για ανάλυση, είπε.

Τα αρχαία ίχνη οποιουδήποτε είδους –είτε τα άφησαν άνθρωποι είτε προέρχεονται από την πανίδα, όπως μεγάλες γάτες και λύκοι– μπορούν να προσφέρουν στους αρχαιολόγους μια φευγαλέα ματιά πίσω στον χρόνο, φωτίζοντας το πώς η άνθρωποι ή τα ζώα περπάτησαν ή πάσχιζαν να περπατήσουν, αν και πώς διέσχιζαν μονοπάτια.

Big news: USGS scientists & partners have confirmed, with 2 new lines of evidence, that human footprints found in White Sands Nat’l Park show that people lived in North America 21-23,000 yrs ago—much earlier than previously thought!

More here: https://t.co/Fft0s2RRzA

Imgs: NPS pic.twitter.com/NXJkOv3rnZ

— USGS (@USGS) October 5, 2023