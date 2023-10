Λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες ανετράπη στο νότιο Μεξικό, με αποτέλεσμα τον θάνατο 17 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 15.

Η πλειονότητα των μεταναστών ήταν Βενεζουελάνοι.

Το λεωφορείο κινείτο σε έναν αυτοκινητόδρομο στην Πολιτεία Οαχάκα όταν ανετράπη, τόνισε η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Πολιτείας αυτής με ανάρτηση στο Χ.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία δείχνουν το λεωφορείο αναποδογυρισμένο σε μια κλειστή στροφή του δρόμου.

Οι αρχές της γειτονικής Πολιτείας Πουέμπλα τόνισαν ότι 15 τραυματίες από το τροχαίο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της Πολιτείας αυτής.

Mexico 🇲🇽

A bus transporting a group of migrants through southern Mexico, mostly from Venezuela, crashed, leaving a preliminary balance of 17 dead and several injured on the Oaxaca-Mexico highway. RIP 🙏

