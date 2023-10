Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν επίθεση κατά στόχων στη Γάζα πριν από λίγο όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ

«Σε απάντηση του μπαράζ ρουκετών που εκτόξευσε η Χαμάς από τη Γάζα κατά του Ισραήλ, ο IDF (Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας) επιτίθενται σε στόχους της Χαμάς στη Γάζα», αναφέρει το ισραηλινό υπουργείο.

In response to the barrages of rockets launched by Hamas from Gaza at Israel, the IDF is currently striking Hamas targets in Gaza.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023