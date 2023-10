Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε σήμερα, Παρασκευή 7/10, τη μεγαλύτερη επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και χρόνια, σε μια αιφνιδιαστική κίνηση με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας.

Καθώς οι σειρήνες συναγερμού ήχησαν σε όλο το νότιο και κεντρικό Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση πολέμου, με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συγκαλεί έκτακτη συνεδρίαση αξιωματούχων ασφαλείας.

Το σημερινό επεισόδιο σηματοδοτεί μια άνευ προηγουμένου διείσδυση ενόπλων της Χαμάς στο Ισραήλ από τη Γάζα και είναι η σοβαρότερη κλιμάκωση μετά τον 10ήμερο πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς το 2021.

Οι ρουκέτες εκτοξεύθηκαν από διάφορες τοποθεσίες στη Λωρίδα της Γάζας, με την επίθεση να ξεκινά πριν από τις 6.30 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Δύο φορές μέσα στο πρωί, οι σειρήνες ήχησαν έως την Ιερουσαλήμ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε δύο ρουκέτες να αναχαιτίζονται στον ουρανό. Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν εκεί γύρω στις 9 πμ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για συγκρούσεις μεταξύ ομάδων Παλαιστίνιων μαχητών και δυνάμεων ασφαλείας σε πόλεις στο νότιο Ισραήλ. Στη Γάζα, οι κάτοικοι έσπευσαν να αγοράσουν προμήθειες, φοβούμενοι ότι η σύγκρουση θα κρατήσει για ημέρες.

Εκατοντάδες κάτοικοι από το βορειοανατολικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, κουβαλώντας κουβέρτες και τρόφιμα εγκατέλειπαν τα σπίτια τους προκειμένου να μετακινηθούν στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

Ο Μοχάμεντ Ντεΐφ, υψηλόβαθμος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς, ανακοίνωση την έναρξη της επιχείρησης «Κατακλυσμός αλ-Άκσα» στα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς, καλώντας τους απανταχού Παλαιστινίους να πολεμήσουν. «Αυτή η ημέρα της μεγαλύτερης μάχης για να τερματιστεί η τελευταία κατοχή επί γης», δήλωσε, προσθέτοντας ότι εκτοξεύτηκαν 5.000 ρουκέτες.

Μία 60χρονη Ισραηλινή σκοτώθηκε και τουλάχιστον 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο νότιο Ισραήλ, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.

Ένα σπίτι έχει επίσης χτυπηθεί στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πηγές από τον στρατό που επικαλείται το γερμανικό πρακτορείο, ωστόσο δεν ήταν άμεσα σαφές εάν υπήρχαν θύματα. Η υπηρεσία ασθενοφόρων έκανε έκκληση για αίμα στο νοσοκομείο Ichilov στο Τελ Αβίβ, καθώς υπάρχει έλλειψη.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι οι δυνάμεις του επιχειρούν εντός της Γάζας, χωρίς να δίνει άλλες λεπτομέρειες.

«Αριθμός τρομοκρατών έχει διεισδύσει στο ισραηλινό έδαφος από τη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους στη Λωρίδα της Γάζας να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά περαστικών στην πόλη Σντερότ στο νότιο Ισραήλ, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνουν συγκρούσεις σε δρόμους πόλεων καθώς και ενόπλους πάνω σε τζιπ να κινούνται στην ύπαιθρο.

«Μας είπαν ότι υπάρχουν τρομοκράτες μέσα στο κιμπούτς, μπορούμε να ακούσουμε πυρά», δήλωσε μια νεαρή γυναίκα, ονόματι Ντβιρ, από το Κιμπούτς Μπίρι, στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού μέσα από το καταφύγιο της.

Hamas terrorists continue to fire at everyone they come across in southern Israel. pic.twitter.com/3g50M8ufdF — Faytuks News Δ (@Faytuks) October 7, 2023

🇮🇱Es uno de los mayores fallos de seguridad del Estado de Israel desde la guerra del Yom Kipur hace medio siglo. Los terroristas recorren localidades del sur, disparando contra la población civil. Rodarán cabezas en el gobierno y en las Fuerzas de Defensa.#IsraelBajoAtaque pic.twitter.com/TJuyayCxhK — Juan Carlos Dos Santos G. חואן קרלוס (@JuancaDS) October 7, 2023

Αναφορές για Ισραηλινούς αιχμαλώτους

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης επίσης ανέφεραν ότι αριθμός Ισραηλινών συνελήφθησαν ως αιχμάλωτοι από μαχητές ενώ τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς κυκλοφορούν βίντεο που φαίνεται να δείχνει ένα κατεστραμμένο ισραηλινό τεθωρακισμένο.

On the border between Israel and the Gaza Strip, Palestinians shot down an Israeli army Merkava IV tank. #Palestina #Israel pic.twitter.com/8swdPyewMD — Ловац на Бизоне (@newdoor333) October 7, 2023

Ο ισραηλινός στρατός έχει γνώση των αναφορών αυτών για αιχμαλώτους, δήλωσε πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας, χωρίς να δίδει περισσότερες λεπτομέρειες.

Terrorists with the Al-Qassam Brigades of Hamas have reportedly Captured an Israeli Military Base near the Border with Gaza. pic.twitter.com/60EQQAuoQT — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο ίδιος θα συναντηθεί με υψηλόβαθμους αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας τις επόμενες ώρες ενώ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ ενέκρινε την επιστράτευση εφέδρων.

Στη Γάζα, οι κάτοικοι μπορούσαν να ακούσουν τον βρυχηθμό από τις εκτοξεύσεις ρουκετών ενώ ανέφεραν ένοπλες συγκρούσεις κατά μήκος του φράκτη με το Ισραήλ, κοντά στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς και είδαν κινήσεις ενόπλων μαχητών.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι ομάδες είχαν αποσταλεί σε περιοχές στο νότιο Ισραήλ κοντά στη Γάζα και ότι δόθηκε προειδοποίηση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οργάνωση που εκπροσωπεί τους εφέδρους, οι οποίοι σχεδίαζαν να αρνηθούν να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση λόγω των αντιρρήσεών τους στα σχέδια της κυβέρνησης για τη δικαστική μεταρρύθμιση, κάλεσε τα μέλη της να παρουσιαστούν.

Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ ανακοίνωσε ότι οι μαχητές της ενώνουν τις δυνάμεις τους με τη Χαμάς στην επίθεση.

«Είμαστε μέρος αυτής της μάχης, οι μαχητές είναι δίπλα στους αδελφούς τους στις Ταξιαρχίες Κάσαμ μέχρι να επιτευχθεί η νίκη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ισλαμικού Τζιχάντ Αμπού Χάμζα σε ανάρτηση στο Telegram.

Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα εξέφρασαν δυσπιστία για τη διείσδυση στο Ισραήλ. «Είναι σαν όνειρο. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω, μαχητές μέσα στην κατεχόμενη γη μας;», δήλωσε καταστηματάρχης στη Γάζα. Δεν ήταν σαφές πώς οι επιτιθέμενοι από τη Λωρίδα της Γάζας κατάφεραν να διασχίσουν τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορα. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορεί βίντεο που δείχνει ένα αιωρόπτερο, όπως αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο dpa, σημειώνοντας ότι δεν έχει καταστεί δυνατόν να διαπιστωθεί η αυθεντικότητά του.

