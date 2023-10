Στις φλόγες βρίσκεται πλέον η Μέση Ανατολή μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ καθώς Παλαιστίνιοι ρίχνουν το τείχος στη Λωρίδα της Γάζας!

Βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, δείχνουν Παλαιστίνιους να ρίχνουν με οχήματα τα κιγκλιδώματα από την Λωρίδα της Γάζας, την ίδια ώρα που ο ισραηλινός στρατός έχει ξεκινήσει την αντεπίθεσή του.

Στο βίντεο φαίνεται μια μπουλντόζα να γκρεμίζει το τείχος ενώ ακούγονται φωνές να κραυγάζουν «Αλάχου Ακμπάρ».

Δείτε το βίντεο:

Breaking news

Separation wall on the Gaza Strip border gotten down by Palestinians#Palestine #Palestinian #Israel #IsraelUnderAttack#GazaUnderAttack#Hamas #TelAviv pic.twitter.com/NgUnA8gfdU

— ABISHUA Frank (@AbishuaFrank) October 7, 2023