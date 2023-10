Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν «ενημερώθηκε» από τους συμβούλους εθνικής ασφάλειας για την «τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς» κατά του Ισραήλ και συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε σύντομη δήλωση.

Επίσης ο Τζο Μπάιντεν διαμηνύει πως η υποστήριξη των ΗΠΑ για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι ακλόνητη και αταλάντευτη. Οι μάχες στο νότιο Ισραήλ συνεχίζονται ακόμη, αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Today, I spoke with @IsraeliPM about the appalling Hamas terrorist attacks in Israel. I offered our support and reiterated my unwavering commitment to Israel’s security. @FLOTUS and I express our heartfelt condolences to the families who have lost loved ones.

— President Biden (@POTUS) October 7, 2023