Ο αρχηγός της ένοπλης παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια δήλωσε απευθυνόμενος στις αραβικές χώρες ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να τους προσφέρει καμία προστασία.

Σε ομιλία του ο Χανίγια τόνισε ότι ένοπλες παλαιστινιακές παρατάξεις σκοπεύουν να επεκτείνουν την εν εξελίξει μάχη στη Γάζα στη Δυτική Οχθη και στην Ιερουσαλήμ.

“Η μάχη πέρασε στην καρδιά της σιωνιστικής οντότητας” είπε.

