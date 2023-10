Σκηνικό τρόμου καταγράφεται στο Τελ Αβίβ όπου πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο της ισραηλινής πόλης για να προστατευθεί υπό τον φόβο πτώσης νέων ρουκετών.

Τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο είναι καθηλωμένα στο έδαφος με τους επιβάτες να αγωνιούν για το κάθε λεπτό που περνά καθώς δεν γνωρίζουν αν θα καταφέρουν ποτέ να φύγουν από την εμπόλεμη ζώνη.

Just landed at Ben Gurion airport Tel Aviv – then the sirens went off #Israel pic.twitter.com/Rnbgg0bR5z — Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) October 7, 2023

View from Ben Gurion Airport in Tel Aviv now: flight passengers forced to wait out the air raid lying on the ground. pic.twitter.com/JsJVYhLaxZ — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Την τελευταία ώρα παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερη κλιμάκωση στην Λωρίδα τςη Γάζας καθώς παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς έχει προχωρήσει σε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων με περισσότερες από 150 ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ, με αιτιολογικό την επίθεση του Ισραήλ στον Πύργο της Παλαιστίνης στη Γάζα.

Insane Footage showing 100s of Rockets being launched by Hamas in the Gaza Strip towards Tel Aviv. pic.twitter.com/ueM1NbBrfh — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023

Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν νωρίτερα τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.

‼️ #Israel Defense Forces: Fighter jets recently attacked two high-rise buildings in the #Gaza Strip that were used by senior #Hamas members for terrorist operations. The Hamas terrorist organization places its military forces in the heart of the civilian population of the Gaza… pic.twitter.com/6aPeCK4xmt — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις