Νωρίτερα το πρωί της Κυριακή η Χεζμπολάχ χτύπησε από τη μεριά του Λιβάνου ισραηλινή εγκατάσταση, στην αμφισβητούμενη περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα.

Το πυροβολικό του Ισραήλ εξαπέλυσε στη συνέχεια πυρά στο νότιο Λίβανο.

Πιο αναλυτικά, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι το πυροβολικό έπληξε τα νότια της χώρας ως απάντηση σε πυρά που προέρχονταν από αυτή την περιοχή. «Το ισραηλινό πυροβολικό πλήττει περιοχή του Λιβάνου από όπου προήλθαν πυρά», ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς να δίνονται άλλες διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης.

Σύμφωνα με αναφορές από τα διεθνή ΜΜΕ, ο στρατός του Ισραήλ δηλώνει έτοιμος «για παν ενδεχόμενο» μετά την απάντησή του στα πυρά από τον νότιο Λίβανο ενώ η κυβέρνηση έδωσε εντολή να κλείσουν όλα τα θέρετρα της περιοχής.

Δεν υπήρχαν άμεσα αναφορές για θύματα. Η εξέλιξη σημειώνεται μία ημέρα μετά την αιφνιδιαστική επίθεση Παλαιστινίων ενόπλων σε ισραηλινές πόλεις, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 250 Ισραηλινοί να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 230 κάτοικοι της Γάζας να σκοτωθούν στους βομβαρδισμούς στους οποίους προχώρησε το Ισραήλ ως αντίποινα.

BREAKING: Hezbollah claims responsibility for rocket attack on ‘Israeli-occupied Shebaa Farms’



Η οργάνωση Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες και πυρά πυροβολικού στην υπό ισραηλινή κατοχή περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα σήμερα, λέγοντας ότι είναι «αλληλέγγυα» προς τον παλαιστινιακό λαό. Ανέφερε σε γραπτή ανακοίνωση ότι η επίθεση είχε στόχο τρία φυλάκια, συμπεριλαμβανομένης μιας «τοποθεσίας ραντάρ» στην περιοχή των Αγροκτημάτων Σεμπάα, μια λωρίδα γης που κατέχει το Ισραήλ από το 1967 και που ο Λίβανος διεκδικεί ως δική του.

BREAKING: Israel says it has struck structures belonging to Hezbollah in southern Lebanon

— The Spectator Index (@spectatorindex) October 8, 2023