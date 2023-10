Η ρεπόρτερ του Al Jazeera, Youmna El-Sayed έζησε τον απόλυτο τρόμο, καθώς κατά τη διάρκεια live μετάδοσης από τη Γάζα, πίσω της οι Ισραηλινοί βομβάρδισαν ένα πολυόροφο κτίριο.

Το κτίριο, που ονομάζεται «Πύργος της Παλαιστίνης» φέρεται να είχε γραφεία της Χαμάς και γι’ αυτό έγινε στόχος των ισραηλινών δυνάμεων.

Με την επίθεση, ισοπεδώθηκε.

JUST IN: Terrifying moment caught on camera as a residential building in Gaza city is struck during a live interview with Al Jazeera reporter Youmna El-Sayed.

The building was later decimated.

The building reportedly held Hamas offices which is why it was targeted by Israeli… pic.twitter.com/rMUfYtkPfR

— Collin Rugg (@CollinRugg) October 7, 2023