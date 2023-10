Το απόλυτο χάος επικρατεί από χθες κυρίως στις μεθοριακές περιοχές του Ισραήλ μετά την ξαφνική επίθεση της Χαμάς.

Σύμφωνα με το i24news ζητήθηκε πριν από λίγα λεπτά να εκκενωθούν οικισμοί στα σύνορα με τον Λίβανο εξαιτίας των φόβων για κλιμάκωση και στο μέτωπο με τη Χεζμπολάχ

🔴Israeli residents in northern border communities are being advised to evacuate the area, amid fears of escalation with Hezbollah

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) October 8, 2023