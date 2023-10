Πέρα από τις σκληρές μάχες ακόμα και σώμα με σώμα που διεξάγονται στο μέτωπο της Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, διεξάγεται απο χθες και ένας πόλεμος προπαγάνδας προκειμένου η μία ή η άλλη πλευρά να εκφοβίζουν τον αντίπαλο αλλά και να τονώσουν το ηθικό των υποστηρικτών τους.

Η Χαμάς μέσω φίλα προσκείμενων λογαριασμών στα social media προβάλει συνεχώς εικόνες από την εισβολή, μάχες αλλά και φωτογραφίες φρίκης με νεκρούς Ισραηλινούς στρατιώτες οι σοροί των οποίων ατιμάζονται από τους εισβολείς τρομοκράτες.

⚡️Hamas publishes scenes showing its fighters taking control of the “Ra’im” military base, headquarters of the hostile Gaza Division, and then their return to the Gaza Strip after carrying out the operation pic.twitter.com/2gvOcgW9Gp — War Monitor (@WarMonitors) October 8, 2023

Την ίδια στιγμή ο Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσιεύει συνεχώς εικόνες με βομβαρδισμούς στόχων που ανήκουν στο επιτελείο της Χαμάς. Μεταξύ αυτών κτίρια αλλά και τεμένη που χρησιμοποιούνταν ως κάλυψη για τις ενέργειες της Χαμάς

״חרבות ברזל״ מצורפות ויזואליות ותיעודים מתקיפות צה”ל ברחבי רצועת עזה ביממה האחרונה: pic.twitter.com/Ue4g97CDDc — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 8, 2023

Επικοινωνιακός πόλεμος από τα πρώτα λεπτά

Μόλις η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεση της με περισσότερες από 2.500 ρουκέτες ο διοικητής του στρατιωτικού σκέλους της οργάνωσης, Μοχάμεντ Ντεΐφ, σε ηχητικό του μήνυμα ανακοίνωνε πως μόλις είχε ξεκινήσει η επιχείρηση «Θύελλα του Αλ Ακσα» και προμήνυε εκτεταμμένες επιχειρήσεις

“There will not be any ceasefire until Israeli aggression and siege is no longer there,” Hamas’s military commander Mohammad Deif says pic.twitter.com/v9b080FP1O — TRT World (@trtworld) October 7, 2023

Οι Ισραηλινοί απάντησαν άμεσα με τον στρατηγό Γκασάν Αλιάν να λέει σε αυστηρό ύφος πως η Χαμάς άνοιξε τις πύλες της κόλασης

Coordinator of Government Activities in the Territories, Major General Ghasan Alyan, declares in a message to the Hamas leadership and to the people of the Gaza Strip: pic.twitter.com/GHnvLRo3X6 — COGAT (@cogatonline) October 7, 2023

Ακολούθησε το μήνυμα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που έλεγε στους Ισραηλινούς ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε πόλεμο και όχι σε απλή επιχείρηση κατά της Χαμάς

Prime Minister Benjamin Netanyahu:

“Citizens of Israel,

We are at war, not in an operation or in rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the State of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours. pic.twitter.com/C7YQUviItR — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 7, 2023

Λίγη ώρα αργότερα δημοσιοποιούνταν εικόνες από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ, όπου σε μια κατάμεστη από στρατιωτικούς αίθουσα ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εξηγούσε τους πρώτους στόχους των ισραηλινών δυνάμεων.

Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked. The second objective, at the same time, is to exact an… pic.twitter.com/MzKs7tfv4M — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 7, 2023

Από την επίσημο λογαριασμό του στο Χ (πρώην twitter) o ισραηλινός στρατός μεταδίδει εικόνες και από τις πληγείσες περιοχές όπως για παράδειγμα ένα κέντρο υγείας που επλήγη από ρουκέτες της Χαμάς με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση διακομιδή των ασθενών σε άλλες περιοχές

RIGHT NOW: Barzilai Medical Center—in southern Israel—was targeted by Hamas rocket fire. Hours before the strike, Dr. Chezy Levy, the Director of the medical center, and his staff moved patients to safety. This is indiscriminate fire against civilians. The IDF will not stand… pic.twitter.com/OS0HLo3CQU — Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023

Από την πλευρά τους οι Παλαιστίνιοι δημοσιοποιούν βίντεο με Ισραηλινούς αιχμαλώτους, η τύχη των οποίων αγνοείται.

100s of innocent Israelis taken hostage by Palestinians terrorists. This is Israels 9/11#StandWithIsrael pic.twitter.com/kmUd0dDmU0 — V (@agarwalv12) October 7, 2023

Το φως της δημοσιότητας έχουν δει και βίντεο με μια γυναίκα όμηρο που αιμορραγεί, ενώ τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο του διαδικτύου βίντεο από αποκεφαλισμο ομήρου.

