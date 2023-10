Αιγύπτιος αστυνομικός πυροβόλησε εναντίον λεωφορείου που μετέφερε Ισραηλινούς τουρίστες στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Τουλάχιστον δύο Ισραηλινοί σκοτώθηκαν, πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν.

«Ένας αστυνομικός στην Αλεξάνδρεια άνοιξε πυρ αδιακρίτως με το ιδιωτικό του όπλο εναντίον μιας ομάδας Ισραηλινών τουριστών (…). Δύο τουρίστες σκοτώθηκαν, καθώς και ένας Αιγύπτιος και ο αστυνομικός συνελήφθη» ανέφερε η τηλεόραση Extra news, επικαλούμενη «πηγή ασφαλείας».

A police officer reportedly fired his personal weapon at an Israeli tourist group in the Mansheya area in Alexandria, Egypt.

Το τηλεοπτικό κανάλι Extra News, το οποίο έχει στενούς δεσμούς με τις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας, επικαλέστηκε έναν άγνωστο αξιωματούχο ασφαλείας που είπε ότι άλλο ένα άτομο τραυματίστηκε στην επίθεση, η οποία έλαβε χώρα στην τοποθεσία του Πομπήιου στην Αλεξάνδρεια. Λέει ότι ο ύποπτος δράστης συνελήφθη.

Η υπηρεσία διάσωσης ZAKA του Ισραήλ ανέφερε δύο νεκρούς στην Αλεξάνδρεια, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press.

Αναφέρθηκε επίσης ότι ο αστυνομικός συνελήφθη και ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

SECURITY ALERT – EGYPT: A gunman/ Egyptian police officer opened gunfire at an Israeli tourist bus in Alexandria City N Egypt; Several Israelis were killed and seriously injured pic.twitter.com/lWbmPNVGZj

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) October 8, 2023