Επεκτείνεται συνεχώς το μέτωπο των μαχών στο Ισραήλ καθώς η Χαμάς κάνει πράξη την απειλή της για γενικευμένη επίθεση.

Πριν από λίγο δημοσιοποιήθηκαν βίντεο από τον δρόμο μεταξύ Ασκελόν και Ασντότ, δύο πόλεων στον νότο, όπου ο στρατός διέκοψε την κυκλοφορία καθώς εντόπισε μαχητές της Χαμάς να έχουν παρεισφρήσει στο ισραηλινό έδαφος.

Στα βίντεο φαίνονται Ισραηλινοί στρατιώτες, ενώ ακούγεται καταιγισμός πυρών. Οι οδηγοί και οι επιβάτες έχουν βγει από τα οχήματά τους και έχουν πέσει το έδαφος για να προστατευτούν από τις σφαίρες.

UPDATE: Ongoing exchange of gunfire between Palestinian militants and ISF in the area between Ashkelon and Ashdod cities South Israel https://t.co/2ECv7O3HYp pic.twitter.com/l1csB9uEbL

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) October 8, 2023