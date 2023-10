Μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα ο κατάλογος των θυμάτων της άνευ προηγουμένου σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της ισλαμιστικής – τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς. Μέχρι στιγμής υπολογίζεται πως 663 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εκ των οποίων 350 Ισραηλινοί και 313 Παλαιστίνιοι, ενώ οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τους 2.000

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί από βίντεο που δείχνουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις. Από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή η ισραηλινή αεροπορία σφυροκοπά στόχους της Χαμάς εντός της Λωρίδας της Γάζας

🚨 شیخ زید اسکوائر کے آس پاس شہریوں پر حملے کی ویڈیو اسرائیلی ڈیفنس فورس کی جانب سے غزہ میں متعدد مقامات پر حملے جاری ہیں۔ Israeli Defence Force continues to strike multiple locations across Gaza. Footage from the vicinity of Sheikh Zayed Square

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων έχουν πληγεί μια κρυψώνα της Χαμάς με δύο τρομοκράτες που ετοιμάζονταν να εισβάλουν στο Ισραήλ, πέντε μέλη της Χαμάς στην ακτή Ζικίμ, που εντοπίστηκαν από πεζοναύτες, ενώ αεροπορικά πλήγματα πραγματοποιήθηκαν σε επιχειρησιακό κέντρο για την εκτόξευση των ρουκετών, σε δύο τεμένη που λειτουργούσαν ως κέντρα επιχειρήσεων, κτίριο της υπηρεσίας πληροφοριών της Χαμάς, κέντρο παραγωγής όπλων της Ισλαμικής Τζιχάντ, ένα στρατόπεδο της Χαμάς και αποθήκες οπλισμού.

🔻7:23 am: We struck 10 Hamas targets, among them, Hamas’ intelligence headquarters and a military compound used by Hamas’ aerial forces.

In parallel, we struck an aerial weapons production site used by the aerial forces belonging to Islamic Jihad, and a building including… pic.twitter.com/KcJDmCAXzr

— Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023