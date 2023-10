Ισραηλινά ΜΜΕ μεταδίδουν τα τελευταία λεπτά πως ο Ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή εκκένωσης των πόλεων κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Οι πολίτες θα μεταφερθούν σε ασφαλέστερα σημεία εντός του Ισραήλ καθώς όπως όλα δείχνουν πλησιάζει η στιγμή για τη χερσαία επιχείρηση

Live update: IDF to evacuate civilians from towns near Gaza border in next 24 hours https://t.co/QEo7geLIol

— TOI ALERTS (@TOIAlerts) October 8, 2023