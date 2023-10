Κέντρο αναζήτησης αγνοουμένων στήνει η ισραηλινή αστυνομία σε συνεργασία με την στρατιωτική διοίκηση και άλλες υπηρεσίες στην Νεγκέβ.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία ζητά από τις οικογένειες των αγνοουμένων να μεταβούν στο κέντρο με πλήρη στοιχεία των συγγενών τους και φωτογραφίες.

The Israel Police, in collaboration with the Homefront Command and various other agencies, has established a missing persons command center in Airport City on Negev 3 rd. We urge the public to arrive with available personal information and effects of the missing individuals pic.twitter.com/bZ9dv43tHv

