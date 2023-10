Πόλεμος στο Ισραήλ: Συγκλονίζει η μητέρα της δολοφονημένης Shani Look Η μητέρα της Shani Look παρακαλούσε για την κόρη της ενώ βεβήλωναν το σώμα της - «Μας έστειλαν ένα βίντεο, στο οποίο μπορούσα να δω καθαρά την κόρη μας αναίσθητη στο αυτοκίνητο με τους Παλαιστίνιους και αυτούς να κυκλοφορούν γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας», έλεγε η μητέρα της Shani Look