Δεύτερη ημέρα συγκρούσεων με τις μάχες μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ να κλιμακώνονται. Δραματική αύξηση των νεκρών – Έκτακτα μέτρα και στην Αθήνα – συναγερμός από την ΕΥΠ. Λεπτό προς λεπτό όλες οι τελευταίες εξελίξεις.

Ο υποδιοικητής της Χαμάς έχει συλληφθεί όμηρος από μια επίλεκτη ισραηλινή μονάδα ειδικών δυνάμεων.

The deputy commander of Hamas has been taken hostage by an elite Israeli special forces unit.

Τουλάχιστον 413 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 78 παιδιά και 41 γυναίκες, έχουν σκοτωθεί από τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσε χθες το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε σήμερα το βράδυ το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας του θύλακα.

Επίσης, σχεδόν 2.300 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις ισραηλινές επιδρομές.

In Gaza, the Palestinian Health Ministry says at least 413 people were killed, and more than 2,200 were injured.

In Israel, media reports put at least 700 dead.#GazaUnderAttack #Gaza #Palestine

