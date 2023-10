«Σύμφωνα με τη Wall Street Journal Ιρανοί αξιωματούχοι των υπηρεσιών ασφαλείας βοήθησαν τη Χαμάς να σχεδιάσει την αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Ισραήλ», αναφέρει το Ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών και συνεχίζει: «Το Ιράν έδωσε το πράσινο φως για την έφοδο σε συνάντηση που έγινε την περασμένη Δευτέρα στη Βηρυτό, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της Χαμάς και της Χεζμπολάχ, που επίσης υποστηρίζεται από το Ιράν.»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει στην ανάρτησή του πως «αξιωματικοί των Φρουρών της Επανάστασης συνεργάστηκαν από τον Αύγουστο με τη Χαμάς για να οργανώσουν τις αεροπορικές, χερσαίες και δια θαλάσσης επιδρομές – το πλέον αξιοσημείωτο πέρασμα από τα ισραηλινά σύνορα από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973»

Αποδίδοντας πάντα την εμπλοκή του Ιράν στο δημοσίευμα της WSJ οι Ισραηλινοί αναφέρουν πως η επιχείρηση οργανωνόταν κατά τη διάρκεια διαφόρων συναντήσεων στη Βηρυτό στις οποίες συμμετείχαν αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης και εκπρόσωποι τεσσάρων στρατιωτικών οργανώσεων που υποστηρίζει το Ιράν, μεταξύ αυτών και η Χαμάς, που διατηρεί τον έλεγχο στη Γάζα, αλλα και η Χεζμπολάχ, μια σιιτική οργάνωση και ταυτόχρονα πολιτικός σχηματισμός στον Λίβανο.

Ωστόσο Αμερικανοί αξιωματούχοι λένε πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για την εμπλοκή της Τεχεράνης. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν δήλωσε: «Δεν έχουμε δει ακόμα στοιχεία ότι το Ιράν ενορχήστρωσε ή ήταν πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη επίθεση, αλλά σίγουρα υπάρχει μια μακρά σχέση (σ.σ. μεταξύ Ιράν και ισλαμιστικών οργανώσεων).

