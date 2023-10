Φόβους για μεγάλη αύξηση του αριθμού των νεκρών εκφράζουν πηγές από το Ισραήλ με βάση και τα στοιχεία που έδωσε πριν από λίγη ώρα το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Με βάση την τελευταία ενημέρωση σε κρίσιμη ή βαριά κατάσταση βρίσκονται 367 Ισραηλινοί, ενώ συνολικά νοσηλεύονται 2.382 τραυματίες.

These are the latest figures from our Ministry of Health.

Please keep the wounded in your prayers. pic.twitter.com/Z4YWJt95ey

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 9, 2023