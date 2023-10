Στραγγαλίζει τη Λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ μετά την επίθεση της Χαμάς. Όπως δήλωσε πριν από λίγο ο υπουργός Άμυνας της χώρας, στη Γάζα δεν θα υπάρχει πλέον ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα και φαγητό.

#BREAKING: Israel has began a blockade on the Gaza Strip: “There will be no electricity, no food, no fuel, everything is closed”, says defence minister Gallant. “We are fighting animals” — Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 9, 2023

Συνεχίζει η Χαμάς

Παρά την πίεση των Ισραηλινών, η Χαμάς συνεχίζει να εκτοξεύει ρουκέτες κατά πόλεων στο Ισραήλ. Λίγο πριν από τις 13:00 το αντιπυραυλικό σύστημα «Σιδερένιος Θόλος» κατέρριψε ρουκέτες από τη Γάζα

#Ashdod #Israel smoke rising – apparent #Hamas rocket strikes – following Iron Dome defensive missile intercepts close by pic.twitter.com/5MA3pXafOa — Nic Robertson (@NicRobertsonCNN) October 9, 2023

Ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και στο αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν», όπου ρουκέτα έπεσε πολύ κοντά στον χώρο αναχωρήσεων και το πάρκινγκ.

A rocket fired from the Gaza Strip landed near Ben Gurion Airport in Tel Aviv, Israel. pic.twitter.com/Q6glxn5ApL — X Tendencies (@Xtendenciess) October 9, 2023

Επιχειρήσεις σε ισραηλινούς οικισμούς

Λυσσαλέες μάχες διεξάγονται εντός του ισραηλινού εδάφους περισσότερες από 48 ώρες μετά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς και την επίθεση με περισσότερες από 2.500 ρουκέτες κατά του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός εξακολουθεί να πραγματοποιεί επιχειρήσεις εκκαθάρισης σε κιμπούτς και πόλεις που είχαν εισβάλλει Παλαιστίνιοι και σύμφωνα με την ενημέρωση του εκπροσώπου του, Ρίτσαρντ Χεκτ, εκτιμάται πως μέχρι το βράδυ της Δευτέρας στις περιοχές αυτές δεν θα υπάρχουν εισβολείς. «Υπάρχουν ακόμα 7-8 σημεία», είπε χαρακτηριστικά ο Ρ. Χέκτ.

Πάνω από την πόλη Σντερότ βρίσκονται ελικόπτερα του στρατού που επιχειρούν από αέρος να εντοπίσουν Παλαιστίνιους της Χαμάς

Lots of movement near Sderot. Israel Defence Forces are preparing. pic.twitter.com/VNQCEn9JiN — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 9, 2023

Από την ίδια πόλη διέρχονται και τεθωρακισμένα μεταφοράς προσωπικού με προορισμό την πρώτη γραμμή και τη Λωρίδα της Γάζας

Tel Aviv schiera l’artiglieria pensate a Sderot e si prepara alla dura controffensiva dopo l’attacco più mortale della storia di #Israele pic.twitter.com/nQvbUHkB2Z — askanews (@askanews_ita) October 9, 2023

Σε άλλο βίντεο των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ φαίνεται μια ομάδα Ισραηλινών στρατιωτών ανάμεσα σε νεκρούς μαχητές της Χαμάς μετά από μάχη

גם האלוף דוד זיני מהסוסים הדוהרים של צה״ל ירד לעזה להלחם עם הכוחות.

כשהיה מג״ד 51 הגדוד קיבל צל״ש על סדרת פעולות התקפיות בעזה ואח״כ כמפקד אגוז נלחם בעופרת יצוקה

כאלה חסרים במטכ״ל pic.twitter.com/JAxuqpcBuT — יוסי יהושוע – Yossi Yehoshua (@YehoshuaYosi) October 8, 2023

Από το πρωί Παλαιστινιακά ΜΜΕ και λογαριασμοί στο Χ και τα υπόλοιπα social media μεταδίδουν εικόνες από τα κατεστραμμένα κτίρια στη Γάζα

⚡️Video from the Gaza strip moments ago after a regime airstrike on the city pic.twitter.com/lT16raUTZs — War Monitor (@WarMonitors) October 9, 2023

Βομβαρδισμοί χωρίς τέλος

Καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας η πολεμική αεροπορία και ο στρατός ξηράς του Ισραήλ πραγματοποίησαν περισσότερα από 500 πλήγματα εντός της Γάζας χρησιμοποιώντας αεροσκάφη, ελικόπτερα, drones και πυροβολικό.

Μάλιστα μεταξύ των στόχων που επλήγησαν ήταν και ένα τέμενος στην περιοχή Τζαμαλίγια, το οποίο χρησιμοποιούσε η Χαμάς ως κέντρο επιχειρήσεων. Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε βίντεο από το κέντρο επιχειρήσεων όπου ο επιτελάρχης Χερτζί Χαλεβι, παρακολουθεί την όλη επιχείρηση κατά του τεμένους.

הרמטכ״ל, רא״ל הרצי הלוי, נכח הלילה בבור חיל האוויר במחנה ‘רבין’, הקריה בעת שכוחות חיל האוויר ביצעו תקיפת נכס מבצעי של ארגון הטרור חמאס הממוקם בלב מסגד במרחב ג’באליה, כחלק מרצף תקיפות נרחבות של צה”ל ברצועת עזה במהלך הלילה >> pic.twitter.com/Zl0qOPC9wN — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 9, 2023

Το σφυροκόπημα συνεχίστηκε και το πρωί με αεροσκάφη να πλήττουν σύμφωνα με ισραηλινές πηγές διοικητικά κέντρα της Χαμάς

War on Gaza – Iron Swords: UPDATE: Non stop series IAF strikes toward unknown targets throughout Gaza Strip. NOTE: More than 500 Palestinians including militants were killed by IAF airstrikes.https://t.co/hSGvDyfAS9 pic.twitter.com/uWIIyJaegX — Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) October 9, 2023

בנוסף, נתקפה מפקדה מבצעית של ארגון הטרור הג’יהאד האיסלאמי הפלסטיני הממוקם במסגד בשכונת זיתון ברצועה ומפקדה נוספת ששימשה את ארגון הטרור חמאס וממוקמת בחאן יונס pic.twitter.com/vESiRoHzSw — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 9, 2023

Κηδεύουν παιδιά και οι δύο πλευρές

Τα πιο αθώα θύματα αυτού του πολέμου είναι τα παιδιά. Δεκάδες έχουν χαθεί τόσο από την ισραηλινή όσο και από την παλαιστινιακή πλευρά, γνωρίζοντας το μίσος αυτού του κόσμου πριν καν μεγαλώσουν. Παλαστινιακά ΜΜΕ δίνουν εικόνες από τις κηδείες ολόκληρων οικογενειών που σκοτώθηκαν από αεροπορικους βομβαρδισμούς. Στον αντιποδα οι Ισραηλινοί προσεύχονται για την ανάπαυση των μελών οικογενειών που έπεσαν νεκρά από τα πυρά των μαχητών της Χαμάς.

Επίθεση κατά του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα η Χαμάς εξαπέλυσε νέα επίθεση αυτή τη φορά με στόχο να πλήξει το διεθνές αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ «Μπεν Γκουριόν». Όπως φαίνεται και στα βίντεο εκτοξεύονται εκατοντάδες ρουκέτες, η πλειοψηφία των οποίων όμως εξουδετερώνεται στον αέρα από το αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ, «Σιδερένιος Θόλος».

