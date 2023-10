Πανικός επικράτησε πριν απο λίγη ώρα όταν ρουκέτα της Χαμάς έπεσε πολύ κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ισραήλ «Μπεν Γκουριόν» στο Τελ Αβίβ

Όπως φαίνεται και στα βίντεο οι σειρήνες της πολιτικής άμυνας ηχούν και οι επιβάτες πέφτουν στο έδαφος, ενώ επικρατεί σύγχυση και στον χώρο αναχωρήσεων

🚨#BREAKING: In the latest rocket bombardment from #Gaza towards central #Israel and #Jerusalem, rockets were also fired at Ben Gurion Airport. No physical injuries reported. #StandWithIsrael #IsraelUnderAttack #HamasMassacre pic.twitter.com/ZBXg9HqMIe

— StandWithUs (@StandWithUs) October 9, 2023