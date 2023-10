Η Πολεμική Αεροπορία του Ισραήλ συνεχίζει να επιτίθεται σε στόχους «τρομοκρατικών οργανώσεων» στη Λωρίδα της Γάζας, όπως αναφέρουν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις. Το πρωί της Δευτέρας (9/10) πολλά «στρατηγικά κέντρα» δέχθηκαν επίθεση.

Σύμφωνα με ενημέρωση στο X, το πρωί, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε αποθήκη όπλων και σε φρεάτιο εισόδου σε υπόγεια «τρομοκρατική» σήραγγα στη Λωρίδα της Γάζας, τα οποία χρησιμοποιούνται από ανώτερα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς.

Η επόμενη φάση του πολέμου στο Ισραήλ δείχνει πολύ πιο άγρια. Πρόκειται για τη σκληρή απάντηση των Ισραηλινών στα μαζικά, πυραυλικά χτυπήματα που δέχτηκαν στα εδάφη τους από την οργάνωση Χαμάς.

Αεροσκάφη ισοπεδώνουν κτίρια στη Γάζα τη Δευτέρα. Στη δημοσιότητα έρχονται βίντεο από τις ισραηλινές επιχειρήσεις με αναφορές για δεκάδες νεκρούς. Τουλάχιστον 560 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 2.900 έχουν τραυματισθεί στις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον αποκλεισμένο θύλακο από προχθές, Σάββατο, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι ανέπτυξε στρατεύματα εναντίον μιας «ύποπτης διείσδυσης» από τον Λίβανο τη Δευτέρα, η οποία, σύμφωνα με τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό, φαίνεται να έλαβε χώρα στο κεντρικό τμήμα των συνόρων των χωρών.

«Ελήφθη μια αναφορά σχετικά με τη διείσδυση ενός αριθμού υπόπτων στο ισραηλινό έδαφος από το έδαφος του Λιβάνου. Στρατιώτες των IDF έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε ο στρατός σε ανακοίνωσή του, σύμφωνα με το Ρόιτερς. Το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού έδωσε την τοποθεσία κοντά στο Adamit, απέναντι από τις λιβανέζικες συνοριακές πόλεις Aalma El Chaeb και Zahajra.

Οι εντάσεις στο βόρειο τμήμα του Ισραήλ έχουν αυξηθεί καθώς οι Ισραηλινοί μάχονται κατά των Παλαιστίνιων ενόπλων της Χαμάς, οι οποίοι πραγματοποίησαν μαζική διείσδυση από τη νότια Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο.

The IDF neutralized a number of terrorist infiltrators who crossed from Lebanon into Israel. We are defending our country and stand ready on all borders.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 9, 2023