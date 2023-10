Συγκλονιστικό είναι το βίντεο που απεικονίζει το συνεργείο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου CNN στα σύνορα του Ισραήλ με τη Γάζα.

Την ώρα που η ανταποκρίτρια του CNN Κλαρίσα Γουόρντ μετέδιδε τις εξελίξεις από την αντεπίθεση του Ισραήλ μετά το χτύπημα της Χαμάς, ένα μπαράζ από ρουκέτες έπληξε κοντινό σημείο όπου βρίσκονταν το συνεργείο.

«Συγχωρέστε με. Έχω μια ελαφρώς άκομψη θέση» δήλωσε η Γουόρντ καθώς μετέδιδε το ρεπορτάζ. «Μόλις είχαμε ένα μπαράζ ρουκετών που έφτασαν εδώ, όχι πολύ μακριά από εμάς. Έτσι αναγκαστήκαμε να βρούμε καταφύγιο εδώ στην άκρη του δρόμου».

Η ανταποκρίτρια του CNN συνέχισε το ρεπορτάζ: «Είμαστε μόλις πέντε λεπτά μακριά. Η Γάζα είναι προς αυτή την κατεύθυνση».

«Μπορούμε να ακούσουμε τώρα πολλά αεροσκάφη στον ουρανό» συνέχισε η Γουόρντ. «Μπορούμε επίσης να ακούσουμε τον Σιδερένιο Θόλο να αναχαιτίζει αρκετές από αυτές τις ρουκέτες».

CNN’s @ClarissaWard taking cover in a ditch amid a “massive barrage of rockets” near the Israel-Gaza border pic.twitter.com/MzHcj4OSP7

— Brian Stelter (@brianstelter) October 9, 2023