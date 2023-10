Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή είναι δραματικές. Η Γάζα μετατρέπεται σε κόλαση φωτιάς από την ηχηρή απάντηση του Ισραήλ στα χτυπήματα της Χαμάς. Στον απόλυτο αποκλεισμό της Γάζας προχωρά το Ισραήλ, κόβοντας την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, καυσίμων και νερού, ενώ ο Νετανιάχου δηλώνει ότι η απάντηση του Ισραήλ θα «αλλάξει τη Μέση Ανατολή».

Οι νεκροί ξεπερνούν τους 1.500 σύμφωνα με νεότερα στοιχεία από διεθνή μέσα. Τουλάχιστον 85 από τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν στις επιθέσεις της Χαμάς ήταν Ισραηλινοί στρατιώτες, σύμφωνα με τον επικεφαλής εκπρόσωπο των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε τουλάχιστον 900 Ισραηλινούς, οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν άμαχοι. Άλλοι 2.150 αναφέρθηκαν ως τραυματίες. Περισσότεροι από 250 από τους νεκρούς ήταν Ισραηλινοί που δέχθηκαν επίθεση στο μουσικό φεστιβάλ Supernova κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όταν μαχητές άνοιξαν πυρ εναντίον του πλήθους.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι λένε επίσης ότι μαχητές της Χαμάς αιχμαλώτισαν περισσότερους από 100 ομήρους, μεταξύ των οποίων γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, οι οποίοι προφανώς μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως αιχμάλωτοι.

Τουλάχιστον εννέα Αμερικανοί πολίτες είναι μεταξύ των νεκρών, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ στο CBS News τη Δευτέρα, ενώ άγνωστος αριθμός Αμερικανών παραμένει αγνοούμενος.

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 600 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στις αεροπορικές επιδρομές αντιποίνων του Ισραήλ και περίπου 2.900 άνθρωποι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Νέο μήνυμα έστειλε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου μέσω της πλατφόρμας X, επιχειρώντας να δείξει ότι η απάντηση του Τελ Αβίβ έναντι της Χαμάς θα είναι ηχηρή. Δημοσιεύοντας βίντεο από τις αεροπορικές επιδρομές στη Λωρίδα της Γάζας, ο ίδιος έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ: «Ξεκινήσαμε. Το Ισραήλ θα κερδίσει».

«Το Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο με τη Χαμάς μετά τη βάναυση σφαγή αμάχων», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Eli Cohen σε δήλωση με βίντεο τη Δευτέρα (9/10).

Είπε ότι η επίθεση της Χαμάς είναι μια «ιστορική σφαγή που ο κόσμος δεν θα ξεχάσει» και την οποία το Ισραήλ «δεν θα συγχωρήσει ποτέ». «Κατά τη διάρκεια της σφαγής, αρχίζουν να απαγάγουν ομήρους. Σύροντας μωρά, μητέρες και ηλικιωμένους, ακόμη και επιζώντες του Ολοκαυτώματος σε αναπηρικά καροτσάκια», πρόσθεσε.

Ευχαρίστησε τη διεθνή κοινότητα για την υποστήριξή της προς το Ισραήλ. «Ο λαός του Ισραήλ στέκεται ενωμένος. Θα ανακτήσουμε τον έλεγχο και θα επαναφέρουμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Θα νικήσουμε την τρομοκρατία γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή», είπε ο Κοέν.

«Πιστεύουμε ότι αυτή η υποστήριξη θα συνεχιστεί καθώς αντιμετωπίζουμε την πρόκληση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας». Σημείωσε ακόμη ότι η ασφάλεια των ομήρων είναι ευθύνη της Χαμάς, και υπογράμμισε: «Αγωνιζόμαστε για την πατρίδα μας και θα νικήσουμε».

Επίσης, ισραηλινά μαχητικά ελικόπτερα επιτέθηκαν σήμερα σε λιβανέζικο έδαφος. Στα σύνορα συγκεντρώνονται εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έφεδροι, την ώρα που νέες ρουκέτες από τη Γάζα εκτοξεύτηκαν σε πόλεις του Ισραήλ, με τις σειρήνες να ακούγονται ακόμη και στην Ιερουσαλήμ.

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν

Police and Border Police officers heroically neutralized two armed terrorists outside of Netivot on Saturday.

Ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η οργάνωση είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για μια πιθανή εκεχειρία με το Ισραήλ, έχοντας «επιτύχει τους στόχους της».

Ο Moussa Abu Marzouk δήλωσε ( σε τηλεφωνική συνέντευξη) στο Al Jazeera ότι η Χαμάς είναι ανοικτή σε «κάτι τέτοιο» και «όλους τους πολιτικούς διαλόγους», όταν ρωτήθηκε αν η ισλαμιστική οργάνωση είναι πρόθυμη να συζητήσει μια πιθανή εκεχειρία.

Στρατιωτικός εκπρόσωπος των ταξιαρχιών της Αλ Κάσαμ, ο οποίος είχε ανακοινώσει και την έναρξη της επίθεσης στο Ισραήλ, έκανε γνωστή μια τρομακτική απειλή της Χαμάς: ότι θα εκτελεί αμάχους Ισραηλινούς ομήρους αν το Ισραήλ συνεχίσει να βομβαρδίζει και να «σκοτώνει αμάχους» στη Γάζα.

«Ο ισραηλινός εχθρός δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα της ανθρωπιάς και της ηθικής, γι’ αυτό θα του απευθυνθούμε στη γλώσσα που είναι εξοικειωμένη και κατανοητή. Οποιαδήποτε στοχοποίηση αθώων πολιτών χωρίς προειδοποίηση θα αντιμετωπιστεί με την εκτέλεση ενός από τους αιχμαλώτους που έχουμε υπό την επιτήρησή μας και θα αναγκαστούμε να μεταδώσουμε αυτή την εκτέλεση», δήλωσε ο Αμπού Ομπέιντα, εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Κασάμ της Χαμάς.

«Λυπούμαστε για την απόφαση αυτή, αλλά θεωρούμε τον σιωνιστικό εχθρό και την ηγεσία του υπεύθυνο γι’ αυτό», είπε μιλώντας σε αραβικό κανάλι. Επέρριψε την ευθύνη για τις πιθανές εκτελέσεις στο Ισραήλ, επειδή εντείνει τους βομβαρδισμούς και σκοτώνει αμάχους μέσα στα σπίτια τους με αεροπορικά πλήγματα, χωρίς καμία προειδοποίηση.

MILITARY ANNOUNCEMENT – Gaza:

Al-Qassam Military Spokesman:

The Israeli enemy does not grasp the language of humanity and morality, so we shall address him in the language he is familiar with and understands.

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) October 9, 2023