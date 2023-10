Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο Ισραήλ, με τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας να καλούν τους πολίτες να μείνουν στα καταφύγια για τρεις ημέρες, έχοντας εξασφαλίσει την επάρκεια τροφίμων, νερού και μπαταριών, για τις περιπτώσεις που θα υπάρχουν διακοπές ρεύματος από τους συνεχείς βομβαρδισμούς.

Η Χαμάς συνεχίζει να επιτίθεται, με τα κτίρια και τα καταστήματα παραδίνονται στις φλόγες. Οι πολίτες έχουν ήδη σπεύσει στα καταφύγια, τα οποία προσφέρουν ηλεκτρισμό, τουαλέτες και πόσιμο νερό.

Ο Νετανιάχου, όπως μετέδωσε το Walla News, είχε ενημερώσει τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πως το Ισραήλ ξεκινά χερσαία επιχείρηση στη Γάζα. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν χθες, είπε στον πρόεδρο των ΗΠΑ και μεγαλύτερο σύμμαχό του, ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή, από το να εισβάλει στη Γάζα.

#BREAKING: 🚨 IDF instructs Israelis to prepare for a 3-day stay in bomb shelters. Ensure supply of food, water, and battery-run devices in case power is down. This is a clear indication of imminent escalation into a larger war.

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 9, 2023