Μια φωτογραφία αγάπης σκέφτηκε να τραβήξει ένα ζευγάρι Ισραηλινών, ενώ βρισκόταν κρυμμένο σε θάμνους για να γλυτώσει από τη δολοφονική μανία των τρομοκρατών της Χαμάς.

Ο Νιρ και η Αμίτ παρακολουθούσαν την υπαίθρια συναυλία που αιματοκύλησε η Χαμάς. Έτρεξαν όπως και τόσοι άλλοι συνομήλικοί τους να κρυφτούν στους γύρω θάμνους. Νικώντας τον φόβο τους για τον πολύ πιθανό μαρτυρικό θάνατο ή ακόμα χειρότερα την ομηρεία, σκέφτηκαν κάτι πολύ δυνατό και συνάμα τόσο ανθρώπινο. Φιλήθηκαν απαθανατίζοντας αυτό το φιλί, ως ανάμνηση αγάπης σε περίπτωση που πέθαιναν.

This picture was taken by a couple who attended the music festival, Amit and Nir, while they were hiding in the bushes from Hamas terrorists who slaughtered hundreds of young Israelis at a party.

They took it to leave a memory of love in case they die#Israel_under_attack pic.twitter.com/zg0fACLIcU

