Ένα μπλόκο θανάτου είχαν στήσει οι τρομοκράτες της Χαμάς, στους δρόμους που οδηγούσαν στο υπαίθριο φεστιβάλ.

Όπως φαίνεται από την κάμερα ενός αυτοκινήτου, ο οδηγός του οποίου κατευθυνόταν προς το Nova Music Festival στο νότιο Ισραήλ, δέχεται καταιγισμό πυρών από τους Παλαιστίνιους. Κάποια στιγμή και ενώ είναι άγνωστο εάν έχει τραυματιστεί ή όχι επιχειρεί να ξεφύγει εμβολίζοντας κάποιους από τους τρομοκράτες που είχαν εισβάλει από τη Γάζα. Δυστυχώς στο τέλος πέφτει πάνω σε ένα άλλο αυτοκίνητο και δέχεται ακόμα περισσότερα πυρά.

Παραμένει άγνωστο εάν ο οδηγός και οι επιβάτες του αυτοκινήτου βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς ή εκτελέστηκαν επί τόπου.

Footage from the dash cam of a car that was stopped and shot by Hamas forces in southern Israel.

The video shows the same “road of death” along which visitors to the Nova Music Festival fled, and dozens of Palestinians who came out onto the road shot at these cars. pic.twitter.com/QW6w5FwfCo

