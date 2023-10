Ευκαιρία για «διαφήμιση» όπλων βρήκε η οικογένεια Τραμπ εκμεταλλευόμενη τα όσα βίωσαν τα θύματα της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ.

Αφήνοντας να εννοηθεί πως εάν θα τα αθώα θύματα των εισβολέων από τη Γάζα είχαν ένα πολεμικό τυφέκιο θα μπορούσαν να υπερασπιστούν εαυτούς, έγραψε στο X (πρώην twitter)

«Εάν δεν έχετε ακόμη ένα AR-15 θα πρέπει να το σκεφτείται πραγματικά τώρα!»

If you don’t yet own an AR-15 you really need to think that through right about now.

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) October 9, 2023