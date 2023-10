Ακόμα ένα βίντεο με σκηνές πρωτοφανούς αγριότητας από τους τρομοκράτες της Χαμάς, που εισέβαλαν στο Ισραήλ παιρνόντας τα σύνορα με τη Γάζα, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Οι τρομοκράτες φαίνονται στο βίντεο να χτυπούν έναν όμηρο και να τον απειλούν με τα όπλα τους, ενώ ένας από αυτούς πετά μια χειροβομβίδα μέσα στο καταφύγιο για να σκοτώσει όσους βρίσκονται εκεί.

Ένας από τους κρυμμένους Ισραηλινούς τολμά να βγεί και τρέχει για να σωθεί με αποτέλεσμα όμως να δεχθεί καταιγισμό πυρών.

WARNING: GRAPHIC

Dashcam footage shows Hamas terrorists executing people in a bomb shelter and shooting people who tried to run away. At the end, they threw a grenade to finish off those who were hiding. pic.twitter.com/kGQDj0DdhJ

— Israel War Room (@IsraelWarRoom) October 10, 2023