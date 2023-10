Ωστόσο λίγη ώρα αργότερα άλλος εκπρόσωπος των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, ο Ρίτσαρν Χέκτ, έγραψε στον λογαριασμό του στο X (πρώην twitter)

«Ρωτήθηκα σχετικά με την έξοδο από τη Γάζα. Είπα ότι θα πρέπει να ελέγξουν εάν η Ράφα είναι πιθανόν ανοιχτή και πως δεν είμαι βέβαιος ότι είναι ακόμα ανοιχτή. Ο IDF δεν είναι υπεύθυνος για αυτό το πέρασμα».

Just to be clear .

I was asked about exit from gaza I said they should check if Rafah is possibly open .

And that I’m not aware if its still open .

The IDF is not in charge of that crossing .

— Lt. Col. Richard Hecht (@LtColRichard) October 10, 2023