Ισραήλ: Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην πρώτη του ομιλία σε στρατιωτική ακαδημία, μετά την επίθεση αναφέρει ότι ενώ το Ιράν υποστηρίζει την Παλαιστίνη, οι «σιωνιστές» και άλλοι κάνουν λάθος να υποθέτουν ότι βρίσκεται πίσω από τις επιθέσεις.

«Είναι λάθος υπολογισμός να υποθέσουμε ότι οι επιθέσεις δεν είναι παλαιστινιακές».

Χαιρέτισε όμως την «ανεπανόρθωτη» στρατιωτική ήττα του Ισραήλ και των υπηρεσιών πληροφοριών.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ δήλωσε ξεκάθαρα ότι «η Τεχεράνη δεν συμμετείχε στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ», σε μια προσπάθεια να μην εμπλακεί το Ιράν στον πόλεμο που ξέσπασε στη Γάζα.

#Iran‘s Supreme Leader, Ayatollah Khamenei, in a rare speech, says that while Iran supports Palestine, “Zionists” and others are wrong to assume Iran was behind the attacks. He said it would be a “miscalculation” to assume the attacks are not Palestinians. pic.twitter.com/HKdB5nZYnI

