Βίντεο που προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό κοινοποιήθηκε στο κανάλι επικοινωνίας Telegram. Στα πλάνα φαίνονται αιχμάλωτοι που πιάστηκαν από τη Χαμάς , κατά τη διάρκεια της εισβολής τους στο Ισραήλ το Σάββατο.

Σύμφωνα με την Washington Post, που επιβεβαίωσε σήμερα τη γνησιότητα του βίντεο το οποίο κοινοποιήθηκε την Κυριακή (8/10), οι τέσσερις όμηροι σκοτώθηκαν αμέσως μετά την αιχμαλωσία.

Το αρχικό βίντεο με τους ομήρους, το οποίο γυρίστηκε περίπου μιάμιση ώρα μετά την έναρξη της επίθεσης της Χαμάς, ήταν ένα από τα πρώτα οπτικά στοιχεία που έδειχναν τους μαχητές της τρομοκρατικής οργάνωσης να αιχμαλωτίζουν τέσσερις Ισραηλινούς αμάχους.

Το βίντεο που επαληθεύτηκε από την Washington Post δείχνει πτώματα στον δρόμο στο Be’eri, ένα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου οι μαχητές της Χαμάς τραβούσαν βίντεο με απαγωγές ανθρώπων, τους οποίους χρησιμοποιούσαν ως ομήρους.

Στο βίντεο, οι άτυχοι άνθρωποι φαίνεται να έχουν τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους. Μάλιστα, ορισμένοι από τους πολίτες που είχαν απαχθεί περπατούσαν ξυπόλυτοι. Πιθανότατα να τους έσυραν με βία μέσα από τα σπίτια τους. Το άτομο που τραβάει το βίντεο φωνάζει προς την ομάδα καθώς πλησιάζει σε μια διασταύρωση που φυλάσσεται από μια πύλη, η οποία οδηγεί έξω από το Be’eri προς τη Γάζα.

Πρόκειται για ένα από τα πολλά βίντεο φρίκης που τραβήχτηκαν από τα σημεία εισβολής.

Washington Post analysis of Hamas videos shows they killed four hostages shortly after taking them captive on Saturday morning. pic.twitter.com/oqcoqRY1gE

— Gabriel Noronha (@GLNoronha) October 9, 2023