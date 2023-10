Τεράστιο μπαράζ ρουκετών εκτοξεύτηκε από τη Γάζα. Η Χαμάς απειλεί να σκοτώσει αμάχους ομήρους και να μεταδώσει ζωντανά τις εκτελέσεις, εάν οι αεροπορικές επιθέσεις συνεχιστούν χωρίς προειδοποίηση. Η οργάνωση ισχυρίζεται ότι κρατάει περισσότερους από 100 αιχμαλώτους, μεταξύ των οποίων και αξιωματικούς του ισραηλινού στρατού. Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη δήλωσε ότι ο αριθμός των ομήρων θα μπορούσε να φτάσει τους 150.

Η Χαμάς προειδοποίησε τους κατοίκους της μεγάλης ισραηλινής πόλης Ασκελόν να φύγουν έως τις 5 το απόγευμα. Έχει απειλήσει συγκεκριμένα να επιτεθεί στην ισραηλινή πόλη Ασκελόν ως απάντηση στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σε ανάρτησή της στο Telegram, η Χαμάς είπε ότι οι κάτοικοι της πόλης, ακριβώς στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, είχαν περιθώριο μέχρι τις 17:00 τοπική ώρα να φύγουν. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Χαμάς αναφέρει ότι «Σε απάντηση στο έγκλημα του εχθρού να εκτοπίσει τον λαό μας από τη Λωρίδα της Γάζας, δίνουμε στους κατοίκους της κατεχόμενης πόλης Ασκελόν προθεσμία να την εγκαταλείψουν πριν από τις 5 σήμερα το απόγευμα».

🇮🇱❌️🇵🇸 Imagens do lançamento do foguete de Gaza em direção a Ashkelon às 17h. pic.twitter.com/Jx4NDOOvIg

#طوفان_الاقصى إنهم قادمون ..⏲️17:00

وعد أبو عبيدة إجتياح كتائب القسام عسقلان الساعة الخامسة#عاجل القسام تنفذّ تهديداتها وتوجه 100 صاروخ نحو #عسقلان_المحتلة #غزة_الآن #تل_أبيب #فخر_العرب #Israel #Gaza #telavivunderattack⚡️Video of the rocket launches from Gaza towards Ashkelon pic.twitter.com/xjo6e7NJaI

