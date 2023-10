Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν είπε «όχι» στην πρόσκληση του Ζοσέπ Μπορέλ για να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με ισραηλινό δημοσιογράφο.

Israeli foreign minister @elicoh1 said no to EU’s @JosepBorrellF invitation to participate in the Council of Foreign Ministers of the European Union (an event that also Palestinian FM was invited to): These days, when we are burying our dead and fighting criminal terrorism, there…

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) October 10, 2023