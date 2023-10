Μπαράζ ρουκετών από την Χαμάς στην πόλη Ασκελόν. Η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση εξαπολύει «βροχή» ρουκετών από τη Λωρίδα της Γάζας κατά της νότιας παράκτιας ισραηλινής πόλης Ασκελόν.

Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, από τις ρουκέτες επλήγη ένα ξενοδοχείο στην πόλη αυτή. Σειρήνες ηχούν και σε γειτονικές περιοχές. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ, ο Αμπού Ουμπάιντα της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, προειδοποίησε τους κατοίκους του Ασκελόν, στη μεθόριο του Ισραήλ με την Λωρίδα της Γάζας, ότι είχαν προθεσμία μέχρι τις 17.00 για να εγκαταλείψουν την πόλη.

Σύμφωνα με ανταποκριτές διεθνών μέσων, ισραηλινά στρατεύματα εμπλέκονται σε ανταλλαγή πυροβολισμών με τη Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Αυτό σημαίνει ότι μετά το σφυροκόπημα με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, το Ισραήλ ξεκινά πλέον και επιθέσεις από την ξηρά στις θέσεις της Χαμάς. Τα στρατεύματα των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) ενεπλάκησαν σε ανταλλαγή πυρών με μαχητές της Χαμάς κοντά στο κιμπούτς Mefalsim το βράδυ της Τρίτης, δήλωσαν στο CNN πολλοί στρατιώτες των IDF που βρίσκονται επί τόπου. Μια ομάδα ανταποκριτών μεταφέρει μαρτυρία για πολυάριθμες ανταλλαγές πυρών από πολυβόλα, ενώ βρισκόταν κοντά σε μια ομάδα στρατιωτών των IDF που κρατούσαν περίμετρο περίπου ένα χιλιόμετρο (ή περίπου 0,6 μίλια) μακριά από τη μάχη. Εκπρόσωπος των IDF δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως την επίσημη εκδοχή των γεγονότων.

Επίσης, οι IDF πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον στόχων της Χαμάς στο λιμάνι της Γάζας. Το Ισραήλ πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές στο λιμάνι της Γάζας, επιβεβαίωσαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας στο CNN, όπως φαίνεται σε ζωντανή μετάδοση βίντεο από το Reuters. «Οι IDF πλήττουν αυτή τη στιγμή τρομοκρατικούς στόχους που ανήκουν στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς στην ακτή της Λωρίδας της Γάζας. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη.

LATEST : Several Rockets fired by Palestinian Forces hit buildings in Ashkelon, Israel #Israel #Gaza #IsraelPalestineWar #Hamas #طوفان_الأقصى #IsraelAtWar #طوفان_القدس #IsraelUnderAttack pic.twitter.com/wTvwVc5FGu

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για παρουσία στο Ισραήλ Αμερικανών κομάντος (δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων) που έχουν εκπαιδευτεί σε καταστάσεις ομηρίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου λέει ότι οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν την εκτέλεση επιχειρήσεων για την απελευθέρωση των απαχθέντων Αμερικανών που κρατούνται τώρα στη Γάζα.

BREAKING:

American Special Operations Forces trained in hostage situations have arrived in Israel.

A Pentagon official says the U.S. doesn’t rule out performing operations to liberate kidnapped Americans now held in Gaza

🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/0VWEd2m9i8

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023