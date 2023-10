Μια νέα διάσταση στην υπόθεση της νεαρής κοπέλας που πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε από ενόπλους ης Χαμάς δίνει τώρα η μητέρα της.

Η μητέρα της Shani Louk, επικαλούμενη στοιχεία ανατρέπει την είδηση που έκανε τον γύρο του κόσμου, ότι η κόρη της δολοφονήθηκε από ένοπλους της Χαμάς κατά τη διάρκεια της βάρβαρης επίθεσης του Σαββάτου σε ισραηλινό μουσικό φεστιβάλ. Όπως ισχυρίστηκε έλαβε είδηση ​​από την Παλαιστίνη ότι η κόρη της είναι ακόμα ζωντανή.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς της Shani πληροφορήθηκαν για την τραγική είδηση μέσα από ένα βίντεο που δείχνει αναίσθητη και μερικώς γυμνή τη κόρη τους να παρελαύνει στους δρόμους στο πίσω μέρος ενός φορτηγού από τρομοκράτες της Χαμάς, καθώς οι θεατές έφτυσαν το ακίνητο σώμα της .

Η μητέρα της νεαρής κοπέλας, Ricarda Louk, δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Bild : «Τώρα έχουμε στοιχεία ότι η Shani είναι ζωντανή αλλά έχει σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο.»

English version:

According to #ShaniLouk‘s mother, she is still alive. However, she is in critical condition and in a hospital in Gaza with severe head injuries.

Her mother is now calling on the federal government to “act quickly and not argue about responsibilities.” I hope… pic.twitter.com/FacNktFGD3

