Η τουρκική αεροπορική εταιρεία Turkish Airlines ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ μέχρι νεωτέρας, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη χώρα αυτή.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε ένας εκπρόσωπος της εταιρείας με ανάρτηση στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter).

ℹ

Our flights have been suspended until further notice due the current situation in Israel.

You can visit the link for detailed information about the additional rights and the ticket transactions.

🔎 https://t.co/yJqMblGmeD pic.twitter.com/z8PhJJnuDm

— TK HelpDesk (@TK_HelpDesk) October 10, 2023