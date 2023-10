Τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη σφυροκόπησαν τη Λωρίδα της Γάζας, γειτονιά με τη γειτονιά, την Τρίτη (10/10), μετατρέποντας τα κτίρια σε ερείπια και στέλνοντας τους ανθρώπους να αναζητήσουν ασφάλεια στο μικρό, απομονωμένο έδαφος που υφίσταται τώρα σοβαρά αντίποινα για τη φονική επίθεση που πραγματοποίησαν το Σαββατοκύριακο μαχητές της Χαμάς.

Όλα δείχνουν ότι το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, η οποία αναμένεται να είναι μεγάλης έντασης. Είναι ενδεικτική η δήλωση Ισραηλινού αξιωματούχου των ενόπλων δυνάμεων: «Η Γάζα θα μετατραπεί σε μια πόλη με σκηνές. Δεν θα παραμείνουν κτίρια».

Israeli defense official: Gaza will turn into a tent city. No buildings will remain (via Channel 13’s @bokeralmog) — Israel Radar (@IsraelRadar_com) October 10, 2023

Σε 900 νεκρούς και 4.500 τραυματίες ανέρχεται ο απολογισμός στη Γάζα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας

Στους 900 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών στη Γάζα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, ενώ άλλοι 4.500 τραυματίστηκαν από τότε που άρχισαν οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές ως απάντηση στην αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς νωρίς το Σάββατο.

Μεταξύ των νεκρών περιλαμβάνονται 260 παιδιά και 230 γυναίκες, ανέφερε το υπουργείο, συμπεριλαμβανομένων 22 οικογενειών που σκοτώθηκαν στο σύνολό τους.

Δεκαπέντε τραυματιοφορείς και 20 δημοσιογράφοι έχουν επίσης τραυματιστεί, ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του

Σύμφωνα με τον μέχρι στιγμής απολογισμό, στη Λωρίδα της Γάζας έχουν ως εξής:

-Πλήρως κατεστραμμένα: 168 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων 1.009 οικιστικών μονάδων

-Μερική καταστροφή: 12.630 οικιστικές μονάδες καταστράφηκαν μερικώς.

-Ιατρικά ιδρύματα: 10 βομβαρδίστηκαν, συμπεριλαμβανομένων επτά νοσοκομείων

-Ασθενοφόρα: 12 ασθενοφόρα καταστράφηκαν

-Σχολεία: 48 σχολεία καταστράφηκαν

-Κυβερνητικά κτίρια: 23 ολοκληρωτικά κατεστραμμένα

Ανθρωπιστικές οργανώσεις εκλιπαρούσαν για τη δημιουργία διαδρόμων για τη μεταφορά βοήθειας στη Γάζα, προειδοποιώντας ότι τα νοσοκομεία που έχουν κατακλυστεί από τραυματίες ξεμένουν από προμήθειες. Το Ισραήλ έχει σταματήσει την είσοδο τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων στη Γάζα και η μοναδική εναπομείνασα πρόσβαση από την Αίγυπτο έκλεισε την Τρίτη μετά από αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν κοντά στο συνοριακό πέρασμα.

Ο πόλεμος, ο οποίος έχει ήδη στοιχίσει τουλάχιστον 1.800 ζωές και στις δύο πλευρές, αναμένεται να κλιμακωθεί. Η επίθεση του Σαββατοκύριακου που η Χαμάς δήλωσε ότι ήταν αντίποινα για την επιδείνωση των παλαιστινιακών δεινών υπό ισραηλινή κατοχή, πυροδότησε την αποφασιστικότητα του Ισραήλ να συντρίψει την εξουσία της ομάδας στη Γάζα – αυξάνοντας τους κινδύνους μιας διευρυμένης περιφερειακής σύγκρουσης.

Φρικιαστικές αναφορές για αποκεφαλισμένα βρέφη

Φρικιαστικές λεπτομέρειες από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ φέρνουν στην επιφάνεια ανταποκριτές ξένων μέσων. Τουλάχιστον 40 μωρά σκοτώθηκαν από την τρομοκρατική οργάνωση, μετέδωσε την Τρίτη το i24 News που εδρεύει στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από το ειδησεογραφικό μέσο, ορισμένοι στρατιώτες υποστηρίζουν ότι βρήκαν μωρά με κομμένα κεφάλια και ολόκληρες οικογένειες με ανθρώπους πυροβολημένους στα κρεβάτια τους, σε κιμπούτς στο Ισραήλ. Περίπου 40 μωρά και μικρά παιδιά έχουν μεταφερθεί σε φορεία μέχρι στιγμής, μετέδωσε το i24 News.

Σύμφωνα με το BBC, μαχητές σκότωσαν ολόκληρες οικογένειες σε παραμεθόριο χωριό. Δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν σήμερα το χωριό Kfar Aza – τόπο που έκανε επίθεση η Χαμάς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Μέχρι σήμερα το πρωί οι μάχες συνεχίζονταν ακόμη στο κιμπούτς. Γι’ αυτό και οι ισραηλινοί στρατιώτες μόλις τώρα συλλέγουν τα πτώματα των κατοίκων που δολοφονήθηκαν. Οι στρατιώτες δήλωσαν στον διεθνή συντάκτη του BBC, Jeremy Bowen, ότι η Χαμάς εισέβαλε, έκαψε σπίτια και σκότωσε οικογένειες.

Ένας Ισραηλινός αξιωματικός είπε ότι μερικοί από τους νεκρούς είχαν αποκεφαλιστεί.

Σημειώνεται ότι Τουλάχιστον 1.000 Ισραηλινοί σκοτώθηκαν από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, όπως ανέφερε η ισραηλινή πρεσβεία στις ΗΠΑ.

“The Israeli soldiers discovered babies with heads cut off” Hamas beheaded babies. pic.twitter.com/c3svc2nvpC — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 10, 2023

Αμερικανοί κομάντος

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για παρουσία στο Ισραήλ Αμερικανών κομάντος (δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων) που έχουν εκπαιδευτεί σε καταστάσεις ομηρίας.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου λέει ότι οι ΗΠΑ δεν αποκλείουν την εκτέλεση επιχειρήσεων για την απελευθέρωση των απαχθέντων Αμερικανών που κρατούνται τώρα στη Γάζα.

BREAKING: American Special Operations Forces trained in hostage situations have arrived in Israel. A Pentagon official says the U.S. doesn’t rule out performing operations to liberate kidnapped Americans now held in Gaza 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/0VWEd2m9i8 — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023

Οι Χούθι προειδοποιούν τις ΗΠΑ να μην παρέμβουν

Ο ηγέτης του σιιτικού, υποστηριζόμενου από το Ιράν κινήματος των Χούθι της Υεμένης, Άμπντελ Μάλεκ αλ Χούθι, προειδοποίησε σήμερα ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμβουν ευθέως στον πόλεμο της Γάζας, η οργάνωσή του θα απαντήσει με πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και «άλλες στρατιωτικές επιλογές», όπως είπε.

«Υπάρχουν κόκκινες γραμμές σε ό,τι αφορά τη Γάζα», είπε, προσθέτοντας ότι οι Χούθι είναι έτοιμοι να συντονίσουν τις ενέργειές τους με άλλες οργανώσεις και να παρέμβουν.

Καταιγισμός ρουκετών από το νότιο Λίβανο

Ακόμη, υπάρχουν αναφορές για ομοβροντία ρουκετών το απόγευμα από το νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο τρεις πηγές ασφαλείας. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι απαντά με πυρά πυροβολικού σε ρουκέτες που εκτοξεύονται από τον Λίβανο.

Μια πηγή ασφαλείας τόνισε ότι ο βομβαρδισμός έγινε από παλαιστινιακές φατρίες. Μια δεύτερη πηγή ανέφερε ότι βομβαρδισμοί έπληξαν τη νότια περιοχή από την οποία εκτοξεύτηκαν οι ρουκέτες. Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ, ανέφεραν με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ (πρώην twitter) οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

ισραηλινό στρατό να απαντά με πυρά πυροβολικού, τρίτη μέρα ανταλλαγής πυρών στη μεθόριο Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ μαίνεται ο πόλεμος του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

Το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι «ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από πεδιάδα στον νότιο Λίβανο προς τη Γαλιλαία» στο βόρειο Ισραήλ.

Απάντησαν οι Ισραηλινοί

«Σε απάντηση στα πυρά που ερρίφθησαν από το λιβανέζικο έδαφος προς το ισραηλινό έδαφος, Ισραηλινοί στρατιώτες απαντούν αυτή τη στιγμή με πυρά πυροβολικού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός. Τόνισε ότι περίπου 15 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο, εκ των οποίων οι τέσσερις αναχαιτίστηκαν και οι 10 έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές.

