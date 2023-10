Χαμός στην Μέση Ανατολή από το ξέσπασμα του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 2.000, την ώρα που οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εκατέρωθεν συνεχίζονται!

⚡️Right on time, a large rocket barrage towards Ashkelon pic.twitter.com/f0ibR6K8Ni

Πάντως, το βράδυ της Τρίτης από το Ισραήλ ανέφεραν ότι ένας αριθμός βλημάτων εκτοξεύθηκε από το συριακό έδαφος προς το Ισραήλ και ότι ορισμένα από αυτά προσγειώθηκαν σε ανοικτές περιοχές στο ισραηλινό έδαφος. Ο στρατός ωστόσο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Την ίδια ώρα ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί στη Λωρίδα της Γάζας από το Σάββατο έχει φτάσει τουλάχιστον τους 900, αριθμός αυξημένος από τους 830 νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Γάζας. Μεταξύ των νεκρών είναι 260 παιδιά και 230 γυναίκες, ανέφερε. Περίπου 4.600 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ανέφερε.

Παράλληλα τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ισραήλ από τις επιθέσεις της Χαμάς το Σαββατοκύριακο, ανακοίνωσαν την Τρίτη οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι η λιβανέζικη οργάνωση Χεζμπολάχ ενεπλάκη σε διασυνοριακές συγκρούσεις με το Ισραήλ τη Δευτέρα, που οδήγησαν στο θάνατο τουλάχιστον τριών μαχητών της Χεζμπολάχ και ενός ισραηλινού υποδιοικητή. Τόσο η Χεζμπολάχ όσο και η συριακή κυβέρνηση είναι στενοί σύμμαχοι του Ιράν και το Ισραήλ έχει επανειλημμένα βομβαρδίσει τη Συρία τα τελευταία χρόνια, σε επιθέσεις που πιστεύεται ότι ήταν επιθέσεις σε γραμμές ανεφοδιασμού της Χεζμπολάχ, καθώς και επιθέσεις σε άλλες φιλοϊρανικές ομάδες.

Σημειώνεται πως όπως μεταδίδει ο Guardian, το Ισραήλ πιστεύεται ότι έχει ταυτοποιήσει τους περισσότερους από τους ομήρους που απήγαγε η Χαμάς και έχει αρχίσει να ενημερώνει τις οικογένειές τους.

Αξιωματικοί των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων επρόκειτο να ενημερώσουν την Τρίτη περίπου 100 οικογένειες ότι οι αγαπημένοι τους βρίσκονται στη Γάζα, ανέφεραν οι Times of Israel, επικαλούμενοι το ραδιόφωνο του ισραηλινού στρατού.

Για ορισμένους, οι ειδοποιήσεις θα επιβεβαιώσουν απλώς αυτό που ήδη γνωρίζουν από την αναγνώριση συγγενών τους σε οδυνηρά πλάνα ανθρώπων – μερικοί αιμόφυρτοι και εμφανώς τρομοκρατημένοι – που σύρονται στον παλαιστινιακό θύλακα μετά τις αστραπιαίες επιθέσεις της Χαμάς το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τα βίντεο τραβήχτηκαν από τη Χαμάς και μοιράστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μέσω ομάδων Whats App.

Ο Gilad Erdan, πρεσβευτής του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, δήλωσε ότι ο συνολικός αριθμός των ομήρων που συνελήφθησαν ήταν μεταξύ 100 και 150. Η τύχη των ομήρων είναι ασαφής. Οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σφυροκοπούν τη Γάζα σε έντονα κύματα κάθε τέσσερις ώρες, μετατρέποντας πολυκατοικίες σε ερείπια. Οι ταξιαρχίες Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, έχουν απειλήσει ότι θα εκτελούν έναν όμηρο για κάθε νέα ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε μη στρατιωτικούς στόχους χωρίς προειδοποίηση.

Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ανέφερε πως υπάρχουν ήδη “σαφείς ενδείξεις” ότι εγκλήματα πολέμου μπορεί να έχουν διαπραχθεί κατά την τελευταία έκρηξη βίας στο Ισραήλ και τη Γάζα!

Σε ανακοίνωσή της, η ανεξάρτητη διεθνής επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ για τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη ζήτησε να λογοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους όλοι όσοι παραβίασαν το διεθνές δίκαιο και στοχοθέτησαν αμάχους. Είπε ότι έχει συλλέξει στοιχεία για “εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από όλες τις πλευρές” από το Σάββατο, όταν η Χαμάς εξαπέλυσε την επίθεσή της κατά του Ισραήλ. Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν: “Ο ΟΗΕ δεν έχει καμία σχέση με την τρομοκρατία:

Οι αναφορές ότι ένοπλες ομάδες από τη Γάζα έχουν πυροβολήσει εκατοντάδες άοπλους πολίτες είναι αποτρόπαιες και δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Η ομηρία αμάχων και η χρησιμοποίηση αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες είναι εγκλήματα πολέμου.

Η Επιτροπή δήλωσε επίσης ότι “ανησυχεί σοβαρά” από την ανακοίνωση του Ισραήλ για πλήρη πολιορκία της Γάζας. Η παρακράτηση νερού, τροφίμων, ηλεκτρικού ρεύματος και καυσίμων “θα κοστίσει αναμφίβολα ζωές αμάχων και συνιστά συλλογική τιμωρία”, είπε.

Κάλεσε τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας και τις παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες “να τηρούν αυστηρά το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και το διεθνές δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων”.

Η Επιτροπή τονίζει ότι ο μόνος δρόμος για τον τερματισμό της βίας και την επίτευξη βιώσιμης ειρήνης είναι η αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της σύγκρουσης, μεταξύ άλλων μέσω του τερματισμού της παράνομης κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών και της αναγνώρισης του δικαιώματος του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση.

Σε πολιορκία η Ασκελόν

Νωρίτερα την Τρίτη η Ασκελόν βρέθηκε σε κατάσταση «πολιορκίας» καθώς από τo απόγευμα, όταν και έληξε το τελεσίγραφο της Χαμάς, ξεκίνησε ο καταιγισμός ρουκετών σε διάφορα σημεία της πόλης, με κατοίκους και ξένους πολίτες και δημοσιογράφους να τρέχουν στα καταφύγια, για να προστατευτούν. Από τις 17:00 έως και τις 18:0Ο οι δυνάμεις της Χαμάς πραγματοποίησαν σφοδρές επιθέσεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Χαμάς εκτόξευσε ίσως και πάνω από 100 ρουκέτες, οι περισσότερες εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome. Ωστόσο, κάποιες βρήκαν στόχο σε σπίτια και στο λιμάνι, προτού τελικά οι επιθέσεις εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι η ισραηλινή αεράμυνα, το γνωστό Iron Dome, κατάφερε και αναχαίτισε τις ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Γάζα με κατεύθυνση την Ασκελόν.

Νωρίτερα η Χαμάς είχε χαρακτηρίσει κατεχόμενη την πόλη της Ασκελόν, σημειώνοντας: «Απαντάμε στο έγκλημα του εχθρού που εκτοπίζει τον λαό μας και να τον αναγκάζει να εγκαταλείψει τα σπίτια του σε διάφορες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας. Δίνουμε στους κατοίκους της κατεχόμενης πόλης του Άσκελον προθεσμία να την εγκαταλείψουν πριν από τις 5 το απόγευμα σήμερα», αναφέρει η ανακοίνωση των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο νωρίτερα η Χαμάς έστειλε μήνυμα με έμφαση στους Ισραηλινούς αιχμαλώτους που κρατά, θέμα που παρατείνει το πολεμικό θρίλερ. Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους ομήρους βρίσκονται όχι μόνο στρατιωτικοί αλλά και παιδιά. «Δεν θα διαπραγματευτούμε για τους αιχμαλώτους μέχρι να τελειώσει ο πόλεμος» υποστήριξε ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαίλ Χανιγέ. «O φάκελος αυτός δεν θα ανοίξει πριν από το τέλος της μάχης. Και αυτό θα γίνει μόνο με συγκεκριμένο τίμημα», πρόσθεσε. Το Ισραήλ εκτιμά ότι η Χαμάς έχει υπό την ομηρεία της από 100 έως 150 άτομα.

🔴Palestinian groups are firing rockets from Gaza to Ashkelon.#Palestina #Israel #Ashkelon

pic.twitter.com/Yv4uQdQFlL

— WorldNewsRC (@WorldNewsRC) October 10, 2023