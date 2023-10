Πυρά από τρία μέτωπα -Γάζα, Λίβανο και Συρία- δέχεται το Ισραήλ, που απαντά με αεροπορικούς βομβαρδισμούς και πυρά του πυροβολικού ενώ ασαφές παραμένει το πότε τελικά ο στρατός του Ισραήλ θα προχωρήσει σε χερσαία εισβολή στη Γάζα την οποία ο πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου προειδοποίησε ότι θα είναι «σαρωτική».

Χιλιάδες έφεδροι και ειδικές μονάδες συγκεντρώνονται στα σύνορα με τη Γάζα, αναμένοντας το πράσινο φως για την σφοδρή επίθεση κατά της Χαμάς. Ο κ. Νετανιάχου έλαβε το πράσινο φως από την Βουλή για την αύξηση στον αριθμό των εφέδρων, από 300.000 σε 360.000 ενώ στα σύνορα με τη Γάζα βρίσκονται παρατεταγμένα τουλάχιστον 35 τάγματα πεζικού.

Το βράδυ της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένας αριθμός βλημάτων εκτοξεύθηκε από το τη Συρία προς το Ισραήλ και ότι ορισμένα από αυτά έπεσαν σε ανοικτές περιοχές στο ισραηλινό έδαφος. Ο στρατός ωστόσο δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες για τυχόν ζημιές ή απώλειες. Μονάχα ότι απάντησε με πυρά του πυροβολικού.

A number of launches from Syria aimed for Israel were identified a short while ago. Part of the launches crossed into Israeli territory and presumably fell in open areas.

— Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2023