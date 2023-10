Ο 95χρονος Έζρα Γιαχίν είναι ο μεγαλύτερος σε ηλικία έφεδρος του ισραηλινού στρατού.

Ασφαλώς και δεν κλήθηκε από τις Αρχές να υπηρετήσει, ωστόσο ο ίδιος κατετάγη εθελοντικά. Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία φόρεσε τη στολή του ισραηλινού στρατού και όπως τονίζεται η παρουσία του και τα όσα λέει στους μάχιμους αυξάνει το ηθικό των στρατιωτών.

Ezra Yachin, at 95, is the IDF’s oldest reservist. He’s been drafted into the reserves to boost morale by talking with soldiers. Despite enduring a tough childhood in Jerusalem marked by riots and unsettling scenes, he and his friends played a role in founding our great nation.… pic.twitter.com/QpQFRlIlDI

