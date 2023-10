Πρωί στη Γάζα, ο βομβαρδισμός έχει ξεκινήσει για ακόμα μια φορά. Τα παιδιά και η μητέρα τους έχουν ακουμπήσει στον τοίχο του σπιτιού, ενώ ένας ιερωμένος αναπέμπει προσευχή τη στιγμή που τα αεροσκάφη του Ισραήλ βρίσκονται από πάνω τους.

Τη στιγμή που τα μικρά, αθώα παιδιά επαναλαμβάνουν τα λόγια της προσευχής μια ισχυρή έκρηξη συνταρράσει τα πάντα. Τα παιδιά τρομαγμένα ουρλιάζουν. Οι ενήλικες άνδρες που βρίσκονται στον χώρο επιχειρούν με την ιαχή «Ο Θεός είναι μεγάλος» να καθησυχάσουν τα παιδιά, ωστόσο δυστυχώς τίποτα δεν μπορεί να τα ηρεμήσει.

Video of a Palestinian family in Gaza praying in their home during IAF bombings.https://t.co/cEvXi3RYwe pic.twitter.com/LCSbHw1WkI

— Local Focus – Security Alerts (@LocalFocus1) October 10, 2023