Ενεργοποιήθηκε πριν από λίγο το σύστημα της πολιτικής άμυνας στο νότιο Ισραήλ καθώς τα ραντάρ εντόπισαν επίθεση από τη Χαμάς.

Πιθανότατα να έχουν εκτοξευτεί ρουκέτες από τη Γάζα

Λίγο νωρίτερα υπήρξαν ριπές αντιαρματικών όπλων από τον νότιο Λίβανο και δόθηκε εντολή οι κάτοικοι περιοχών του βορείου Ισραήλ να μπουν στα καταφύγια

🚨 Anti-tank missiles fired at IDF post on Lebanon border; suspected terror infiltration in area, residents ordered into bomb shelters (via @ynetalerts & @N12News); unconfirmed reports of injuries.

