Ο ισραηλινός στρατός έδωσε πριν από λίγο εικόνες από τον αεροπορικό βομβαρδισμό ενός ολόκληρου οικοδομικού τετραγώνου.

Όπως αναφέρεται στη δημοσίευση στο X μαχητικά αεροσκάφη του Ισραήλ βομβάρδισαν το Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στη Γάζα, το οποίο αποτελεί σημαντικό κέντρο της πολιτικής και στρατιωτικής ισχύος της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Επίσης – σύμφωνα με τους Ισραηλινούς – είναι και κέντρο ανάπτυξης και παραγωγής όπλων.

Hamas transformed an institute of knowledge into an institute of destruction.

A short while ago, the IDF struck an important Hamas operational, political and military center in Gaza—the Islamic University.

Hamas transformed a university into a training camp for weapons… pic.twitter.com/pWKxR8Dhmd

— Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023